Галич рассказала, как поборола комплекс, связанный со своей внешностью

Блогер Ида Галич все время комплексовала из-за своих рук. Знаменитость сумела наконец побороть свой страх, став выходить в свет в нарядах без рукавов.

Ведущая и блогер Ида Галич рассказала в соцсетях, что всю жизнь стеснялась появляться в обществе в нарядах без рукавов.

На днях знаменитость опубликовала ролик с одного из светских мероприятий, куда пришла в платье с открытыми руками.

Галич заявила, что комплексы по поводу своих рук оставляет в уходящем году, похвалив себя при этом.