Бородина выложила в соцсетях фото в трендовом купальнике на отдыхе в Таиланде
2022-12-30 16:07
Известная ведущая Ксения Бородина отдыхает в Таиланде в обществе своей мамы и дочерей. Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, где позирует в трендовом купальнике.
Популярная ведущая ТВ Ксения Бородина вместе со своими детьми и матерью наслаждается отдыхом в Таиланде.
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Знаменитость решила похвастаться своим трендовым раздельным купальником зеленого цвета, разместив снимок в соцсетях.
Фанаты звезды экрана восхитились фигурой своей любимицы, о чем сообщает "Газета.ru".
Опубликовано: Наталья Гончарова