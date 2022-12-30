Бородина выложила в соцсетях фото в трендовом купальнике на отдыхе в Таиланде

APS
2022-12-30 16:07

Известная ведущая Ксения Бородина отдыхает в Таиланде в обществе своей мамы и дочерей. Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, где позирует в трендовом купальнике.

Популярная ведущая ТВ Ксения Бородина вместе со своими детьми и матерью наслаждается отдыхом в Таиланде.

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    Знаменитость решила похвастаться своим трендовым раздельным купальником зеленого цвета, разместив снимок в соцсетях.

    Фанаты звезды экрана восхитились фигурой своей любимицы, о чем сообщает "Газета.ru".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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