Бородина выложила в соцсетях фото в трендовом купальнике на отдыхе в Таиланде

Известная ведущая Ксения Бородина отдыхает в Таиланде в обществе своей мамы и дочерей. Знаменитость опубликовала в соцсетях снимок, где позирует в трендовом купальнике.

Популярная ведущая ТВ Ксения Бородина вместе со своими детьми и матерью наслаждается отдыхом в Таиланде.