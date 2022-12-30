Брухунова рассказала, почему женщины остаются одинокими

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила, по какой причине некоторые женщины остаются одинокими.

Супруга известного сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему, на ее взгляд, некоторые женщины так и не выходят замуж.

Брухунова заявила, что, будучи совсем юной, обратила внимание, что многие не умеют сказать "спасибо".

Жена юмориста рассказала о своей соседке по съемной квартире, которой была 19-летняя красивая и ухоженная студентка, принимающая всех свысока. "Хорошо" или "ок" - это предел, что она могла вымолвить в ответ на сделанную ей услугу.

В итоге этой женщине сегодня 33 года. Она по-прежнему красива, но одинока и несчастна.