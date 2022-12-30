После вечерней близости утром раскалывается голова: от чего так бывает

Сексуальный контакт перед сном чреват утренними головными болями. Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о возможной причине.

Причин такого состояния может быть много, особенно, если у человека уже имеются проблемы со здоровьем.

Но в целом, у здоровых мужчины или женщины на утро после интимной близости голова может болеть чаще всего из-за одной причины: из-за нехватки свежего воздуха.

Просто двое после пережитых ярких мгновений бурной страсти забыли проветрить комнату перед сном. А ведь сексуальный контакт требует много энергии и соответственно затрат кислорода.

Таким образом после близости его концентрация в спальне сильно снижается. На утро ситуация еще более ухудшается, кислорода становится еще меньше, отсюда и головные боли.

Елена Царева:

"Если не проветривать комнату, в которой спишь, то там постепенно углекислый газ будет накапливаться, что может утром спровоцировать головную боль. Есть даже данные, что люди, которые занимаются сексом перед сном и не проветривают после этого комнату, наутро с большей вероятностью имеют головную боль"

Спать нужно в чистом помещении со свежим воздухом. Проветривать спальню перед отходом ко сну надо обязательно.

Если же такие меры не помогают и человек снова и снова просыпается с головными болями, то причины могут быть более серьезными. И тут уж без помощи врача не обойтись.