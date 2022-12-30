Акула рассказала о своем любимом блюде на новогоднем столе
2022-12-30 16:43
Певица, выступающая под псевдонимом Акула рассказала, какое новогоднее блюдо является для нее любимым.
Певица Оксана Почепа (Акула) рассказала, что успешной встреча Нового года для нее должна проходить обязательно в кругу близких людей и с домашним холодцом на столе.
Своим мнением по поводу радиоведущая поделилась в интервью "ФАН".
Акула сообщила, что сам Новый год встретит на сцене, но, где именно это будет, вот-вот узнает.
Опубликовано: Наталья Гончарова