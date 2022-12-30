Акула рассказала о своем любимом блюде на новогоднем столе

Певица, выступающая под псевдонимом Акула рассказала, какое новогоднее блюдо является для нее любимым.

Певица Оксана Почепа (Акула) рассказала, что успешной встреча Нового года для нее должна проходить обязательно в кругу близких людей и с домашним холодцом на столе.

Своим мнением по поводу радиоведущая поделилась в интервью "ФАН".

Акула сообщила, что сам Новый год встретит на сцене, но, где именно это будет, вот-вот узнает.