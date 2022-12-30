Таможня аэропорта Кельн нашла в рождественских посылках наркотики на 1 млн евро

Таможня конфисковала спрятанные в рождественских посылках наркотики на сумму почти один миллион евро в аэропорту Кельна.

Представитель Таможни сообщил, что, начиная с 24 декабря вечера 30 декабря было обнаружено почти 70 килограммов различных веществ.

Среди них было около 51 килограмма марихуаны, почти шесть килограммов амфетамина, более четырех килограммов героина и почти 1,7 килограмма кокаина.

Отправители со всего мира намеренно маскировали посылки под рождественские подарки, чтобы затеряться в массе отправлений.

«Наркотики были спрятаны среди прочего между рождественскими свитерами, в упаковках для детских игр или под рождественскими украшениями», — пояснил представитель. Ориентировочная рыночная стоимость изъятых наркотиков составляет около 950 000 евро.

Аэропорт на юго-востоке Кёльна считается важным перевалочным пунктом для посылок. Сотни тысяч отправлений прибывают каждую ночь для перераспределения.