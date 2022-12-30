В Нигере арестовали ливийца, который переправлял мигрантов в ЕС
2022-12-30 17:58
Ливиец, подозреваемый в том, что он возглавляет сеть по контрабанде мигрантов, следующих транзитом через Нигер в Европу, был арестован 20 декабря, сообщает МВД Франции.
Задержанию предшествовала совместная полицейская операция с участием нигерийской, французской и испанской полиции.
Подозреваемый был арестован 20 декабря в Агадесе, на севере Нигера Во время допроса он заверил следователей, что отправлял «шестьдесят мигрантов в неделю в течение семи лет».
Беженцы из Нигерии и Камеруна, переправлялись через Нигер на пикапах, избегая больших городов. Затем они попадали либо в Ливию, либо в Алжир, прежде чем из переправляли в Европу.
Подозреваемый в торговле людьми в настоящее время содержится в тюрьме в Ниамее.
Опубликовано: Тарас Медведев