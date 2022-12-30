В США заявили о нереалистичности целей президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма и Донбасса.

30 декабря обозреватель американского онлайн-журнала The Federalist Джонатан Тобин заявил о том, что планы действующего президента Украины Владимира Зеленского по возвращению под контроль киевского режима Крыма и Донбасса не смогут воплотиться в реальность, но могут стать причиной эскалации украинского конфликта.

Тобин также указал на то, что у Соединённых Штатов нет прямой заинтересованности в том, чтобы республики Донбасса и Крым вернулись в состав украинского государства, что свидетельствует о необоснованности оказания финансовой и военной помощи Украине.