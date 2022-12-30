Публикация налоговых отчетов Трампа приведет к политическому расколу в США, считают республиканцы

Налоговые декларации бывшего президента Дональда Трампа были обнародованы в пятницу, 30 декабря, положив конец шестилетней эпопее, организованной демократами.

Комментируя публикацию нескольких сотен страниц налоговых деклараций экс-президента, сторонники Трампа предупредили, что раскрытие информации приведет к политическому расколу в США.

Член комитета Палаты представителей по путям и средствам Дон Бейер, который обнародовал документы, заявил в пятницу, что Трамп «злоупотребил полномочиями своего офиса, чтобы заблокировать базовую прозрачность своих финансов и конфликты интересов, от которых не отказывался ни один президент со времен Никсона».

Отчеты охватывают период с 2015 по 2020 год в том числе время пребывания Трампа в Белом доме. В них содержатся подробности деятельности различных организациях, через которые он платил налоги, включая холдинговые компании.

Комитет также обнаружил, что Служба внутренних доходов — федеральный орган США, отвечающий за сбор налогов, не проводила аудит доходов Трампа в течение первых двух лет его пребывания в должности и начала делать это только после того, как в 2019 году в Конгрессе было начато разбирательство по надзору.