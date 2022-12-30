Пес Кабосу, который стал лицом Dogecoin поправился после болезни

Приверженцы Dogecoin вздохнули с облегчением, когда пес, ставший лицом криптовалюты выздоровел чудесным образом.

Кабосу, очаровательный 17-летний шиба-ину из Японии, заболел в канун Рождества. Его владелица Ацуко Сато опубликовала в Instagram сообщение, где написала, что состояние любимца «очень опасное». Пес перестал принимать пищу и пить, сообщила она, чем вызвала тысячи пожеланий выздоровления.

Оказалось, что у собаки хронический лимфолейкоз, тип рака, и острый холангиогепатит, воспалительное заболевание печени и желчных протоков.

Но в последнем посте Сато, опубликованном в пятницу, говорится, что Кабосу пошел на поправку, начал пить и сеть и даже недолго погулял в парке.

«Я поражена, как быстро он пришел в себя», — написала Сато, обращаясь к своим 422 000 подписчиков и поблагодарив их за поддержку.

«Чудо с Кабосу не могло бы произойти без ваших теплых пожеланий и молитв», — написала она.

Поклонники Кабосу и криптовалютное сообщество, безусловно, сплотились вокруг него в последние несколько дней в TikTok, Twitter и Instagram.