19FortyFive: Зеленский не мог отказаться от визита в США, который был нужен Байдену

В издании 19FortyFive опубликован материал сотрудника Американского совета по внешней политике Виктории Коутс о визите Зеленского в США.

По мнению автора, президент Украины не мог отказаться от этой поездки. При этом целью визита было решение внутриполитических проблем США.

Коутс утверждает, что выступление Зеленского в Конгрессе США было необходимо, чтобы принять проект закона о госрасходах, включающих помощь Украине.

Эксперт отмечает, что сейчас украинский конфликт является для США партийным делом на фоне политического раскола в стране.