Вольфович заявил, что Беларусь готова к созданию совместной с РФ группировки войск любого масштаба и сложности

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности, сообщают источники в пятницу, 30 декабря.

Россия и Беларусь уже создали на территории республики группировку Союзного государства, численность которой возможно, составляет 30 тысяч человек.

В создавшейся ситуации, не исключено, что эта группировка будет расширена до внушительных масштабов, а также сможет выполнять военные задачи любой сложности.