Вольфович заявил, что Беларусь готова к созданию совместной с РФ группировки войск любого масштаба и сложности
2022-12-30 18:49
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил о готовности республики создать совместно с Россией группировку войск любого состава и численности, сообщают источники в пятницу, 30 декабря.
Россия и Беларусь уже создали на территории республики группировку Союзного государства, численность которой возможно, составляет 30 тысяч человек.
В создавшейся ситуации, не исключено, что эта группировка будет расширена до внушительных масштабов, а также сможет выполнять военные задачи любой сложности.
Опубликовано: Тарас Медведев