В Беларуси уничтожили боевую часть упавшей украинской ракеты

Агентство «БелТА» сообщает, что специалисты уничтожили боевую часть украинской ракеты, которая накануне была сбита над Беларусью.

Речь идет о ракете С-300, которая упала в Ивановском районе Брестской области.

По информации Минобороны, ракета была выпущена с территории Украины около 10 часов утра и сбита белорусскими ПВО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что этот инцидент вызвал обеспокоенность у руководства России и Беларуси.