В США появился новый супервертолет, способный разгоняться до 560 км/ч и лететь на 1000 км
2022-12-30 19:00
Сверхскоростной дальнемагистральный вертолет будет поставлен на службу для американских военных.
Контракт на его выпуск получила американская компания Textron-Bell.
Но ведущая американская оружейная компания Lockheed Martin заявила недавно, что у нее есть более серьезные предложения.
Тем не менее конвертоплан будет запущен в производство после того, как в 2024 году испытают его прототип. Сообщается, что супервертолет, способен разгоняться до 560 км/ч и лететь на 1000 км.
Опубликовано: Тарас Медведев