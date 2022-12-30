В США появился новый супервертолет, способный разгоняться до 560 км/ч и лететь на 1000 км

Сверхскоростной дальнемагистральный вертолет будет поставлен на службу для американских военных.

Контракт на его выпуск получила американская компания Textron-Bell.

Но ведущая американская оружейная компания Lockheed Martin заявила недавно, что у нее есть более серьезные предложения.

Тем не менее конвертоплан будет запущен в производство после того, как в 2024 году испытают его прототип. Сообщается, что супервертолет, способен разгоняться до 560 км/ч и лететь на 1000 км.