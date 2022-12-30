Захарова сомневается в компромиссе Сербии и Косово под гарантии Запада
2022-12-30 19:02
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что устойчивость компромисса Сербии и Косово под гарантии Запада вызывает сомнения.
Она отметила, что посредничество Евросоюза в этом вопросе не принесло результата.
По мнению Захаровой, избежать острой фазы конфликта удалось за счет конструктивных шагов властей Сербии.
Она напомнила, что при достижении компромисса так и не было создано Сообщество сербских муниципалитетов Косово, хотя это жизненно важный для сербов вопрос.
Опубликовано: Светлана Репина