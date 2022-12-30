Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении Протасевича, Путило и Рудика

Пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси сообщила о направлении в суд уголовного дела в отношении Романа Протасевича, Степана Путило и Яна Рудика.

30 декабря пресс-служба Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства сообщило о том, что уголовное дело в отношении руководителей организации NEXTA* Степана Путило и Романа Протасевича, а также её представителя Яна Рудика, передано в суд.

Отмечается, что при направлении уголовного дела в суд Генеральной прокуратурой в интересах государства к обвиняемым заявлен иск о возмещении имущественного вреда на общую сумму более 30 миллионов рублей.