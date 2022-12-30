Финляндия собирается вступить в НАТО к июлю следующего года

Глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил, что к июлю 2023 года его страна может стать членом НАТО.

Он напомнил, что 11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. По его мнению, к этому времени Финляндия станет членом Альянса.

Кайкконен отметил, что Финляндия соответствует всем критериям вступления в НАТО и выполняет меморандум, подписанный с Турцией и Швецией в Мадриде.

Он также указал на конкурентоспособность финских оборонных компаний на мировом рынке вооружений.