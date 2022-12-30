Дорожная полиция в ФРГ остановила женщину, которая пела караоке за рулем

Полиция остановила женщину на межштатной автомагистрали 81 за то, что она пела караоке за рулем.

Как пояснила 32-летняя автолюбительница, она действительно певица и танцовщица и репетирует свои песни по дороге на выступление.

В четверг вечером женщина неоднократно заглядывала в приложение для пения на своем мобильном телефоне, когда пересекала сплошную разметку на автомагистрали слева и справа, сообщила полиция в пятницу.

Женщина положила свой мобильный телефон на колени и подпевала. В конце концов полиция остановила ее в Штутгарте.

Цена караоке на трассе - это судебное разбирательство по делу о правонарушении, несмотря на то, что полицейские и посочувствовали страху перед сценой у артистки. В конце концов, женщине разрешили продолжить движение на свое выступление, говорится в сообщении.