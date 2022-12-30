Еще один терминал СПГ в Германии проходит испытания

Танкер со сжиженным природным газом (СПГ) впервые зашел в Любминский промышленный порт, где находится плавучий СПГ-терминал.

Штефан Кнабе из Deutsche Regas сообщил немецкому агентству печати, что СПГ в первую очередь будет использован для охлаждения систем терминала и для технических испытаний.

«Корал Фурката» вчера зашел к танкеру «Сипик Испаниа» у берегов Рюгена и принял СПГ, рассказал источник.

Потребуется несколько дней, чтобы соответствующие части терминала остыли до требуемой температуры минус 163 градуса.

По словам Кнабе, только после этого газ может быть передан в газовую сеть в случае необходимости.