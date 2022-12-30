В Германии пожарным пришлось разобрать горящий дом, чтобы его потушить
2022-12-30 19:26
В пятницу пожарной команде пришлось разобрать горящий дом по частям, чтобы полностью потушить его.
Около 75 пожарных участвовали в тушении пожара в доме на две семьи в Визенштайге, сообщил в тот же день представитель полиции.
Также было вызвано Агентство технической помощи.
По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 300 000 евро.
Об оставшихся без крова жителях дома позаботился местный пастор.
Опубликовано: Тарас Медведев