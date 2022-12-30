В Германии пожарным пришлось разобрать горящий дом, чтобы его потушить

APS
2022-12-30 19:26

В пятницу пожарной команде пришлось разобрать горящий дом по частям, чтобы полностью потушить его.

Около 75 пожарных участвовали в тушении пожара в доме на две семьи в Визенштайге, сообщил в тот же день представитель полиции. 

Также было вызвано Агентство технической помощи. 

По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 300 000 евро. 

Об оставшихся без крова жителях дома позаботился местный пастор.

Опубликовано: Тарас Медведев







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