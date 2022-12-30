В Одессе открыли новогоднюю ёлку

Украинские СМИ сообщили об открытии новогодней ёлки в Одессе на Дерибасовской улице.

В пятницу, 30 ноября 2022 года, украинское интернет-издание «Страна», со ссылкой на местные Telegram-каналы, сообщило о том, что в Одессе на Дерибасовской улице зажгли новогоднюю ёлку.

Ранее обозреватели «Страны» заявили, что на Новый год в Одессе гостиницы заполнены на 18 процентов, однако, невзирая на низкий спрос, цены в одесских отелях выросли на 10-15%.