В России назвали «спекуляциями» сообщения о бегущих от мобилизации чеченцах на границе с Хорватией
2022-12-30 19:31
Российское посольство в Сараево прокомментировало сообщения западных СМИ о чеченцах, застрявших на границе Хорватии из-за попытки сбежать от мобилизации.
Российские дипломаты назвали эту информацию «спекуляцией» и пообещали внимательно следить за развитием ситуации.
В посольстве также отметили, что по этому поводу не поступало никаких обращений граждан России.
Ранее сообщалось, что на границе Хорватии находятся десятки чеченцев, которые пытаются попасть в ЕС, чтобы скрыться от мобилизации.
Опубликовано: Светлана Репина