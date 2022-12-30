В России назвали «спекуляциями» сообщения о бегущих от мобилизации чеченцах на границе с Хорватией

Российское посольство в Сараево прокомментировало сообщения западных СМИ о чеченцах, застрявших на границе Хорватии из-за попытки сбежать от мобилизации.

Российские дипломаты назвали эту информацию «спекуляцией» и пообещали внимательно следить за развитием ситуации.

В посольстве также отметили, что по этому поводу не поступало никаких обращений граждан России.

Ранее сообщалось, что на границе Хорватии находятся десятки чеченцев, которые пытаются попасть в ЕС, чтобы скрыться от мобилизации.