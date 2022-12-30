Иран смог купить в свой аэрофлот четыре Airbus 340 не смотря на санкции

Несмотря на действующие санкции, Иран получил четыре подержанных пассажирских самолета для замены машин в своем стареющем парке.

Власти Ирана сегодня подтвердили, что четыре самолета прибыли в Иран.

«Четыре самолета Airbus 340 прибыли в страну и вскоре будут использоваться в гражданской авиации», — сообщил сегодня новостному порталу «Хабар-Онлайн» представитель властей.

Согласно сообщениям СМИ, это самолеты, которые были выведены из эксплуатации Turkish Airlines в 2019 году, а затем находились у нового владельца в аэропорту Йоханнесбурга в Южной Африке.