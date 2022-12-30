Политик Филиппо: Зеленский и Урсула фон дер Ляйен планируют ограбление века

Бывший депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо написал в своем Twitter, что Владимир Зеленский вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен планируют ограбление века.

Под ограблением французский политик понимает финансовую помощь Украине, которая оказывается за счет простых европейских граждан.

Филиппо указал на необходимость проверок финансирования Украины, как ранее предлагала Венгрия.

Он заявил, что Евросоюз закрывает глаза на реальное предназначение огромных денежных сумм. Которые направляются Украине.