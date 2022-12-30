Француз и ливиец хотели взорвать вокзал Монпарнас в Париже

Двое подозреваемых были арестованы в эту пятницу, 30 декабря, с девятью газовыми баллонами на Монпарнасе в Париже, сообщил Фигаро информированный источник.

По информации издания, Эрик, 51-летний француз, и Абдельвахед, 29-летний ливиец, были задержаны полицией около 7:45 утра, когда они кричали, что хотят «взорвать все вокруг». Обвиняемых доставили в отделение милиции, где они повторили те же угрозы.

На станции была проведена скрытая проверка безопасности, куда были направлены саперы из центральной лаборатории Главного управления полиции.

В сумке у задержанных полиция обнаружила девять газовых баллонов, все полные, но назвала их в описи «безвредные». Очевидно, что у подозреваемых не было системы детонации баллонов.