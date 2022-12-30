В Египте судят известного проповедника по обвинению в оскорблении Иисуса Христа

Суд Египта рассматривает дело известного проповедника Мабрука Аттиа, которого обвиняют в неуважении к религии и оскорблении Иисуса Христа.

Ранее Аттиа был деканом факультета исламоведения. Прямой иск против нег был подан адвокатом.

Юрист заявил, что проповедник саркастически описал Иисуса Христа в своем видео, которое распространилось в интернете.

По законам Египта за неуважение к религии полагается тюремное заключение на срок от 6 месяцев до 5 лет либо крупный штраф.