Bloomberg: поставки нефти из России по морю вырастут из-за ограничений Евросоюза
2022-12-30 20:04
Агентство Bloomberg сообщает, что к моменты введения ограничений Евросоюза поставки российской нефти по морю могут заметно увеличиться.
Так, в январе прогнозируется рост объемов отгрузки нефти из портов в Черном и Балтийском морях.
Эти объемы могут достичь 2,68 млн тонн. Это станет максимальным показателем с начала 2020 года.
Аналитики агентства связывают это с введением запрета на поставки российских нефтепродуктов по морю с 5 февраля.
Опубликовано: Светлана Репина