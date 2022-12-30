Bloomberg: поставки нефти из России по морю вырастут из-за ограничений Евросоюза

Агентство Bloomberg сообщает, что к моменты введения ограничений Евросоюза поставки российской нефти по морю могут заметно увеличиться.

Так, в январе прогнозируется рост объемов отгрузки нефти из портов в Черном и Балтийском морях.

Эти объемы могут достичь 2,68 млн тонн. Это станет максимальным показателем с начала 2020 года.

Аналитики агентства связывают это с введением запрета на поставки российских нефтепродуктов по морю с 5 февраля.