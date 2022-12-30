Украина разорвала соглашение о совместном использовании пограничных водных объектов с РФ
2022-12-30 20:13
Представитель кабмина Украины в Верховной раде Тарас Мельничук заявил, что страна разорвала соглашение с Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов.
Это соглашение было подписано в октябре 1992 года в Киеве.
Оно распространяется на участки рек и прочих поверхностных водостоков, по которым проходит граница между Украиной и Россией.
Ранее на Украине было принято решение разорвать соглашение о трудовой миграции с Россией и Беларусью.
Опубликовано: Светлана Репина