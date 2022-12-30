Россия планирует экспортировать автомобили в Азию, Африку, Латинскую Америку

Агентство «Прайм» со ссылкой на стратегию развития российского автопрома, утвержденную правительством, сообщает о наиболее перспективных направлениях экспорта автомобилей.

Согласно документы, приоритетными направлениями для поставок продукции российского автопрома определены Азия, Африка и Латинская Америка.

В эти регионы планируется экспортировать легковые, грузовые и легкие коммерческие автомобили.

К 2025 году за рубеж должно поставляться 3% выпускаемых в России машин, к 2030 году – 10%, к 2035 – 15%.