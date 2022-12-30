Эксперты МАГАТЭ слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС

Согласно информации, размещенной на сайте МАГАТЭ, эксперты организации слышали возле Запорожской АЭС громкие взрывы.

Сейчас несколько представителей агентства находятся на ЗАЭС. Они рассказали о взрывах, которые слышали 30 декабря.

По их словам, взрывы произошли на расстоянии нескольких сотен метров в районе водного канала, соединяющего станцию с Днепром.

При этом в МАГАТЭ подчеркивают, что с ноября не зафиксировано ни одного обстрела самой площадки Запорожской АЭС.