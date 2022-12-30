Эксперты МАГАТЭ слышали громкие взрывы возле Запорожской АЭС
2022-12-30 20:45
Согласно информации, размещенной на сайте МАГАТЭ, эксперты организации слышали возле Запорожской АЭС громкие взрывы.
Сейчас несколько представителей агентства находятся на ЗАЭС. Они рассказали о взрывах, которые слышали 30 декабря.
По их словам, взрывы произошли на расстоянии нескольких сотен метров в районе водного канала, соединяющего станцию с Днепром.
При этом в МАГАТЭ подчеркивают, что с ноября не зафиксировано ни одного обстрела самой площадки Запорожской АЭС.
Опубликовано: Светлана Репина