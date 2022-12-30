Издание Federalist опубликовало статью Джонатана Тобина, который утверждает, что обещания Зеленского вернуть Донбасс и Крым могут привести к эскалации конфликта.

Журналист называет цели украинского президента нереалистичными и пишет, что они могут привести к катастрофическому кризису.

Тобин считает, что США не заинтересованы в том, чтобы Украина вернула Крым и Донбасс, поэтому должны сократить поддержку.

Он также пишет, что из-за таких обещаний Зеленского украинский конфликт может продолжаться бесконечно.