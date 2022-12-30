Полянский: возвращение прежних отношений Запада и России невозможно

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил о невозможности возвращения прежних отношений коллективного Запада и России.

30 декабря заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём официальном Telegram-канале заявил, что возвращение прежних отношений Запада и России невозможно даже после окончания спецоперации.

Полянский пояснил, что Кремль не сможет «перешагнуть через фактор поставки оружия, которым убивают мирных людей в Донбассе, в Крыму, в других частях России» западными странами.