Для эмиратской семьи поездка на обед закончилась смертью отца и сына

Эмиратская семья из пяти человек направлялась в Вад-Шахах, чтобы пообедать. Но по пути их ребенок упал в глубокую яму с водой на обочине дороги.

Отец Мухаммад Султан Аль-Шеххи попытался спасти сына, но упал в воду. Они оба утонули.

Брат погибшего рассказал, что у него остались жена и трое детей: две девочки мальчик.

Трагедия произошла в гористой местности неподалеку от Джебель-Джайса, где текут дождевые воды.