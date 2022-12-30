«Жэньминь жибао»: в Евросоюзе больше нет единства по поводу антироссийских санкций

Издание «Жэньминь жибао» сообщает, что некоторые страны Евросоюза выступают за отмену или смягчение антироссийских санкций.

Но с этим согласны не все государства, поэтому единство в Евросоюзе нарушается. Однако европейским лидерам все же удалось договориться о новом пакете санкций.

Вместе с тем ряд ограничений в этом пакете подвергся смягчению по просьбе некоторых стран ЕС, в том числе из-за застрявших в портах Европы судов с зерном.

Растущее экономическое давление и протестные настроения могут привести к еще большему разрушению европейского единства.