Ниагарский водопад прекратился в лед из-за экстремальной погоды

Воды самого известного в мире Ниагарского водопада превратились в лед из-за разрушительного зимнего шторма.

Последствия ледяного шторма сняли с помощью дронов. На обочинах дорог и у береговой линии в этом районе выпало очень много снега.

В последние дни на штат Нью-Йорк обрушился самый холодный шторм за последние 50 лет. Он стал причиной гибели десятков людей.

В связи с погодными условиями Джо Байден ввел в двух штатах чрезвычайное положение.