Ниагарский водопад прекратился в лед из-за экстремальной погоды
2022-12-30 21:57
Воды самого известного в мире Ниагарского водопада превратились в лед из-за разрушительного зимнего шторма.
Последствия ледяного шторма сняли с помощью дронов. На обочинах дорог и у береговой линии в этом районе выпало очень много снега.
В последние дни на штат Нью-Йорк обрушился самый холодный шторм за последние 50 лет. Он стал причиной гибели десятков людей.
В связи с погодными условиями Джо Байден ввел в двух штатах чрезвычайное положение.
Опубликовано: Светлана Репина