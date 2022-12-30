Полянский: для исключения России из ООН нет правового способа

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что правового способа исключить Россию из этой организации не существует.

Он отметил, что без России ООН будет уже другой организацией. При этом он подчеркнул, что исключить РФ можно только неправовым способом.

По мнению Полянского, исключение России будет означать слом всей системы международных отношений.

Ранее украинский МИД указал на то, что членство в ООН предоставляется только миролюбивым госудаствам.