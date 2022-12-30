В Пакистане суд оправдал пожизненно осужденного насильника, который женился на своей жертве

В Пакистане суд отменил пожизненное заключение насильнику, который женился на своей жертве.

23-летнего Даулата Хаана в мае этого года признали виновным в изнасиловании глухой 36-летней женщины.

Впоследствии выяснилось, что она забеременела и родила ребенка от насильника. В декабре местный совет старейшин решил, что они должны пожениться.

В связи с этим суд освободил Хаана в рамках внесудебного урегулирования конфликта.