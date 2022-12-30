В Пакистане суд оправдал пожизненно осужденного насильника, который женился на своей жертве
2022-12-30 23:24
В Пакистане суд отменил пожизненное заключение насильнику, который женился на своей жертве.
23-летнего Даулата Хаана в мае этого года признали виновным в изнасиловании глухой 36-летней женщины.
Впоследствии выяснилось, что она забеременела и родила ребенка от насильника. В декабре местный совет старейшин решил, что они должны пожениться.
В связи с этим суд освободил Хаана в рамках внесудебного урегулирования конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина