Николай Азаров заявил, что президент Украины, при молчаливом согласии США. разворовывает помощь Запада.

Админисрация Белого дома прекрасно осведомлена, что президент Украины Владимир Зеленский разваровывает деньги, выделяемые Западом, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров.

По словам бывшего чиновника, США будут терпеть коррупционные схемы Зеленского до тех пор, пока он будет выполнять поставленные перед ним задачи.

Азаров подчеркнул, что Зеленскому не поздоровится, если Конгресс США примет решение о проведении аудита военной помощи, выделяемой Украине.