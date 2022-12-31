Spiegel: мэр Киева Кличко не смог ответить, есть ли в его квартире электричество

Издание Spiegel сообщает, что мэр Киева Виталий Кличко не знает, есть ли электричество в его квартире.

В интервью журналистам Кличко рассказал, что сейчас очень редко ночует дома и спит там, где его застанет ночь.

По его словам, за последние три дня он ни разу не был в своей квартире, ночевал в офисе или у друзей.

Кличко рассказал, что держит ситуацию с энергоснабжением Киева под контролем и получает информацию несколько раз в день.