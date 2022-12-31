EFE: при необходимости Алжир будет поставлять Франции больше газа

Агентство EFE сообщает, что президент Алжира Абдельмаджит Теббун заявил о готовности его страны поставлять во Францию больше газа, если в этом возникнет необходимость.

Он отметил, что Евросоюз и Франция не являются врагами для Алжира, стороны поддерживают добрососедские отношения.

Президент подчеркнул, что Алжир нарастит поставки газа, если от Франции поступит соответствующий запрос.

При этом он отметил, что Франция не просила об увеличении поставок, а вот Италия обращалась с такой просьбой.