Энтони Хопкинс празднует 47-летие трезвости
2022-12-31 00:51
85-летний актер Энтони Хопкинс рассказал, что трезвость спасла ему жизнь и призвал людей, имеющих проблемы с алкоголем, обращаться за помощью.
Хопкинс назвал себя «выздоравливающим алкоголиком» и отметил, что не пьет уже 47 лет.
По его словам, когда-то он был в отчаянии, и жить ему оставалось недолго. Он сказал, что практически всегда приходит на съемки с похмелья.
Хопкинс посоветовал людям, оказавшимся в аналогичной ситуации, не стыдиться, гордиться собой и не допускать ни от кого унижений.
Опубликовано: Светлана Репина