Энтони Хопкинс празднует 47-летие трезвости

85-летний актер Энтони Хопкинс рассказал, что трезвость спасла ему жизнь и призвал людей, имеющих проблемы с алкоголем, обращаться за помощью.

Хопкинс назвал себя «выздоравливающим алкоголиком» и отметил, что не пьет уже 47 лет.

По его словам, когда-то он был в отчаянии, и жить ему оставалось недолго. Он сказал, что практически всегда приходит на съемки с похмелья.

Хопкинс посоветовал людям, оказавшимся в аналогичной ситуации, не стыдиться, гордиться собой и не допускать ни от кого унижений.