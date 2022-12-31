Диетолог Джесс Эванс назвала 5 привычек для снижения веса в 2023 году
2022-12-31 00:57
Диетолог Джесс Эванс предлагает следовать пяти простым правилам в следующем году, чтобы избавиться от лишнего веса.
Первое из них – спать не менее 7-8 часов в сутки. Недостаток сна повышает уровень гормона кортизола, что приводит к перееданию в течение дня.
Второе правило – пить больше воды для вывода токсинов, а третье – планировать свое питание на предстоящую неделю.
Важное правило – создать подходящую обстановку для здорового питания, например, установить подходящее приложение. Последнее правило – не отказываться от физической активности, но выбирать что-то по своему вкусу.
Опубликовано: Светлана Репина