Кортни Лав объяснила, почему ее уволили из фильма «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом

Кортни Лав рассказала в подкасте Марка Марона, что изначально ее выбрали на роль Марлы в фильме Дэвида Финчера «Бойцовский клуб».

Однако потом ее заменили на Хелену Бонэм Картер. Это произошло из-за того, что Кортни отклонила просьбу Брэда Питта о съемках фильма о ее покойном муже Курте Кобейне.

Питт планировал сыграть фронтмена Nirvana, который покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет в 1994 году.

По словам Кортни Лав, Питт шантажировал ее из-за роли и прав на фильм о Курте Кобейне.