Художник из Нью-Йорка возрождает дух хип-хопа в миниатюрных моделях города

Художник из Нью-Йорка создает предметы коллекционирования взяв за основу рэп-культуру 90-х, теперь его работы продаются на Sotheby's.

Дэнни Кортес воссоздает городскую обстановку, пропитанную хип-хоп культурой Нью-Йорка, в миниатюре.

Хобби со временем переросло в популярность и его работы сегодня стоят несколько десятков тысяч долларов. Их охотно приобретают рэперы и завсегдатая аукционного дома.

«Он действительно знает, как уловить ту грязную, суровую атмосферу, в которой родился хип-хоп 1990-х в Нью-Йорке», — рассказала Моника Линч, бывший президент лейбла Tommy Boy Records и консультант по продажам.

Своими работами Дэнни Кортес также хочет «задокументировать» пространство, которое постоянно меняется, в частности, его родной район Бушвик, который сегодня является модным прибежищем художников и символом джентрификации.

«Я думаю, что это хорошо, так безопаснее. Хотя Бушвик всегда будет Бушвиком, возможностей больше», — сказал он.

Его искусство не ограничивается Бруклином. Он также сделал миниатюрную копию ресторана в Атланте для его владельца, рэпера 2 Chainz.