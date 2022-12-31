Во всем мире Новый год отмечают, как до пандемии и на это потребуется 26 часов

Миллиарды людей будут встречать 2023 год в эти выходные и, в отличие от прошлых двух лет, встреча пройдет без ограничений, с фейерверками и концертами под городскими елками.

В Сиднее снова будет огромный фейерверк у знаменитого оперного театра.

А в Дубае у самого высокого здания в мире будет установлен новый мировой рекорд с лазерным шоу. В этом мегаполисе запланировано световое шоу с участием сотен дронов.

В Лондоне впервые с рубежа 2019/20 годов состоится новогодний фейерверк на колесе обозрения «Лондонский глаз». В центре города ожидается более 100 000 обладателей билетов.

Бразильский мегаполис Рио-де-Жанейро снова празднует Новый год на пляже Копакабана фейерверками и концертами без ограничений.

В Нью-Йорке анонсирована традиционная новогодняя вечеринка на Таймс-сквер, на которой синий шар по традиции опускается на землю.

Новый год на планете отмечается целых 26 часов: с 11:00 по центральноевропейскому времени 31 декабря до 13:00 по центральноевропейскому времени 1 января.

Он начинается в островном государстве Самоа, проходит через Австралию, Азию в Европу, Южную Америку, восточное побережье США, Калифорнию, Гавайи к необитаемым островам Бейкер-Айленд и Хауленд-Айленд в Тихом океане.