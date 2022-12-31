С начал конфликта на Украине киевляне провели в убежищах 700 часов

С 24 февраля в столице Украины 638 раз сработали тревожные сирены, подсчитали в администрации Киева.

В целом с конца февраля режим повышенной готовности действует уже почти 694 часа, сообщил глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

«Это практически 29 дней, почти полный календарный месяц, которые горожане провели в убежищах и бункерах», - рассказал Попко журналистам.

По словам Попко, в результате атак было повреждено более 600 зданий. Критическая инфраструктура столицы была значительно повреждена.

