Палестина получила одобрение Генассамблеи ООН на оценку последствий своей оккупации в Международном суде

Палестина приветствовала результаты голосования Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, по вопросу оккупированных Израилем земель.

«Пришло время Израилю стать государством, подчиненным закону, и нести ответственность за свои продолжающиеся преступления против нашего народа», — сказал Набиль Абу Рудейнех, пресс-секретарь президента Палестины Махмуда Аббаса.

Голосование было организовано по запросу ряда стран, которые требуют от Международного суда (МС) заключения о правовых последствиях оккупации Израилем палестинских территорий.

Ранее в поздравительном заявлении по случаю вступления в должность премьер-министра Израиля Нетаньяху, президент США Байден тонко намекнул, что Соединенные Штаты будут придерживаться целей создания Палестинского государства.