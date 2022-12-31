Протестующие в Боливии жгут автомобили и сталкиваются с полицией после ареста губернатора

Протестующие в Санта-Крус в Боливии напали на здания, сожгли автомобили и перекрыли дороги в рамках 24-часовой забастовки в пятницу после ареста губернатора региона, лидера правой оппозиции.

С наступлением ночи, протестующие в некоторых частях столицы провинции, подожгли автомобили и шины, а также забросали фейерверками полицию, которая применила слезоточивый газ, пытаясь разогнать толпу.

Педро Вака, специальный докладчик Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR) по вопросам свободы выражения мнений, заявил в своем посте в Twitter, что он получает сообщения о «жестоких нападениях» на СМИ со стороны силовиков.

«Я призываю власти дать публичные указания своим агентам об обязанности гарантировать свободу печати, мирных собраний и ассоциаций», — сказал он.

В течение дня мирные группы протестовали по всему городу, блокируя дороги и развешивая флаги на улицах в знак протеста действиям властей.