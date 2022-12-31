На вокалиста Aerosmith подали в суд за изнасилование несовершеннолетней 50 лет назад

В пятницу, 30 декабря, американка объявила, что подала жалобу на вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера, которого она обвинила в сексуальной эксплуатации ее в 1970-х годах, когда она была несовершеннолетней.

65-летняя Джулия Мисли подала иск за сексуальное насилие со стороны Тайлера в суд Лос-Анджелеса в соответствии с законом Калифорнии, который временно отменил срок давности по делам о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

В жалобе имя 74-летнего певца не упоминается. Но в пресс-релизе Джулия Мисли прозрачно намекает, что вокалист воспользовался статусом рок-звезды, чтобы завершить свой проступок безнаказанно.

В 1973 году, когда заявительницу еще звали Джулия Холкомб и ей было всего 16 лет, после концерта она познакомилась с 25-летним музыкантом.

Той ночью он пригласил ее в свой отель и, согласно жалобе, «совершил с ней несколько незаконных половых актов».