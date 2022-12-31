Изменение климата угрожает пирамидам Гизы и Сфинксу
2022-12-31 10:49
Египет, который принимал в 2022 году Международный климатический форум, столкнулся с убедительными свидетельствами изменения климата.
Это касается не только повышения или понижения температуры воздуха или уровня моря, но и постоянной угрозы исчезновения целых достопримечательностей и городов, в том числе пирамид и Сфинкса.
В последнее время глобальное потепление вызвало тревогу по поводу влияния изменения климата на египетские древности, разрушение которых прогрессирует.
Египет кроме того ведет программу по сохранению большого кораллового рифа в рамках «Проекта Азрак».
Опубликовано: Тарас Медведев